RU
Все новости

В Мариуполе Skoda Fabia перелетела через отбойник и опрокинулась у стены дома (Фото)

16.04.20 19:50

В Мариуполе (Донецкая обл.) 19-летний водитель Skoda Fabia не справился с управлением и перевернулся через отбойник. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает патрульная полиция в Донецкой области.

ДТП произошло сегодня ночью, автомобиль перелетел через отбойник дороги и остановился у стены дома 95 по улице Торговой.

Кроме водителя, в салоне находился пассажир, обоих осмотрели медики, водителя госпитализировали.

Детали выясняли следователи Центрального отделения полиции.

По кадрам с места событий трудно узнать в изувеченном металле автомобиль Skoda Fabia.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк