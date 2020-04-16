Попросил разменять деньги и воды: На Донетчине ограбили 83-летнюю женщину

В Лимане (Донецкая обл.) 83-летнюю жительницу ограбил неизвестный мужчина, забрав восемь тысяч гривен. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба полиции Славянского райотдела.

Под предлогом размена денег злоумышленник узнал, где женщина хранит деньги, после чего завладел ими и исчез. «Днем в дверь квартиры 83-летней жительницы Лимана позвонил неизвестный. Мужчина представился знакомым соседки и попросил разменять тысячу гривен. Злоумышленник увидел, где женщина хранит деньги, и дальше действовал по "классической" схеме: попросил принести ему воды. Когда женщина вернулась из кухни, ее гость уже исчез, а с ним и 8 тыс. грн, которые оставались в комнате», – говорится в сообщении.

Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований Лиманского ОП по ст. 185 ч.1 Уголовного кодекса Украины «Кража». Сейчас правоохранители устанавливают личность правонарушителя.

«Полиция обращается к местным жителям: проведите профилактические беседы со своими пожилыми родственниками – предупреждайте их, чтобы были бдительными, не пускали в дом посторонних лиц и самостоятельно не проводили никаких операций с деньгами», – призвали в полиции.