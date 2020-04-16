Ловили сетками на Харьковщине: Двое мужчин хотели провезти в Луганскую область 200 кг рыбы (Фото)

В селе Макеевка (Кременской р-н, Луганская обл.) полицейские, которые несут службу в составе мобильного блокпоста, обнаружили в автомобиле жителей области 200 кг рыбы. Об этом сегодня, 16 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Так, правоохранители совместно с сотрудниками Государственной экологической инспекции для проверки документов остановили автомобиль «Ford Transit», в котором обнаружили 200 кг рыбы.

«Водитель – 35-летний житель Северодонецка и 36-летний пассажир – житель Лисичанска объяснили правоохранителям, что они не имеют никаких документов на рыбу, так как везут ее из Харьковской области, где сами ловили ее сетками для дальнейшего сбыта на территории Луганщины», – рассказала Погукай.

На данных граждан составлены административные материалы по ч. 1 ст. 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) «Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира ...».

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Также Погукай напомнила, что с 1 апреля на территории Украины проводятся общегосударственные профилактические мероприятия под условным названием «Нерест», которые введены на период нерестового запрета.