Сюда едут из мирных городов: В прифронтовом Торецке против закрытия музыкального колледжа

Власти Донецкой области планируют реорганизовать один из трех в регионе музыкальных колледжей – в Торецке. Сначала его хотели закрыть, а теперь – присоединяют к аналогичному заведению в Бахмуте. Преподаватели и студенты Торецкого музколледжа упорно сопротивляются данным намерениям, передает «Радио Свобода».

Торецкому музыкальному колледжу в этом году исполняется 65 лет. Сейчас здесь получают музыкальное образование 57 студентов, причем, не только местные (таких лишь 20) – сюда, практически на линию фронта, едут учиться и с мирных городов области.

Студентка-флейтистка Полина приехала из Доброполья, который находится за более 50 км от Торецка. В ее родном городе войны нет, логичнее было бы обучаться в ином месте, но девушка выбрала депрессивный город на линии фронта. «Я сюда поступала ради преподавателей, мне посоветовали. Конечно, когда я зашла сюда, помещение было не в очень хорошем состоянии, но к этому привыкаешь, и сейчас мне очень нравится, потому что главное – здесь хороший коллектив», – говорит Полина.

Екатерина – из Бахмута, где есть свой музколледж. Она увидела мастер-класс торецкого учебного заведения и поступила сюда на вокальное отделение. «Нужно не просто идти туда, где уютно, а туда, где можно чему-то научиться», – объясняет свой выбор девушка.

В прошлом году областная власть начала предлагать Торецкому колледжу различные варианты реорганизации, т.к. его содержание признали нерациональным. Сейчас склоняются к присоединению к старейшему в регионе музыкальному заведению – имени Карабица в Бахмуте. Он недавно был отремонтирован, имеет собственное общежитие, обновил инструменты, например, были приобретены 25 фортепиано и литавры Adams.

Уже с сентября 2020 года все студенты из Торецка должны были переехать учиться в Бахмут. Часть преподавателей должны были сократить. В колледже начали сопротивляться реорганизации. После дискуссий с преподавателями, им предложили более мягкий вариант: стать филиалом.

«Мы не уверены, что в таком статусе долго просуществуем. При открытии филиала мы лишаемся юридического адреса, и право любого директора – иметь филиал или от него избавиться. Поэтому в этом перспективы для сохранения нашего заведения мы не видим», – говорит преподаватель вокала Татьяна Мольдерф.

«Мы предложили 4 новых специальности. На них у нас есть и преподаватели, и абитуриенты. Мы предложили также инклюзивное образование для детей с аутизмом и физическими недостатками, а также художественно-эстетическую студию. Разработали программу развития и устав. Но нас во власти не слышат, эти встречи для нас не имеют никакого смысла», – продолжает Мольдерф.

В области говорят, что реорганизация – это стимул повышать уровень преподавания. Начальник управления культуры Донецкой облгосадминистрации Алина Певная уверяет, что всем студентам в Бахмуте предоставят общежитие.

«В колледже сейчас 57 студентов, это очень мало, поэтому он самый дорогой в области. Реорганизация обеспечит работой всех преподавателей и студентов в современных условиях. Они могут переехать жить в Бахмут, а могут ежедневно добираться туда 38 км (это расстояние в одну сторону, – ред.) – мы готовы организовать маршрут. Здесь есть экономия финансов, но важнее уровень предоставления образования», – объясняет начальник управления.

Преподаватели настаивают, что пусть студентов и мало (на самом деле и население Торецка в 2,5 раза меньше Бахмута), но они показывают высокие результаты. «Дети играют "на дровах", но это не мешает им получать гран-при и призовые места на международных конкурсах», – говорит преподаватель ударных Александр Руденко.

Студенты тоже против переезда. Ситуации у всех разные: кто-то не сможет ездить на учебу в Бахмут, потому что живет в поселке рядом с линией фронта и не имеет на это денег. Кому-то придется поменять специальность, поскольку в Бахмуте такой нет.

Как пояснила начальник управления культуры ДонОГА Алина Певная, власть все-таки настаивает на реорганизации Торецкого колледжа. Его можно сохранить как филиал Бахмутского колледжа искусств, если торецкая городская власть согласится создать художественный комплекс, объединив музыкальную школу с колледжем в одном помещении. «Он (филиал, – ред.) будет состоять из художественной школы и колледжа – учреждения высшего профессионального образования, и будет финансироваться из двух источников. Это сэкономит использование помещений и объединит учреждения для лучшей работы преподавателей, а дети подготовятся к поступлению в вуз. В музыкальной школе учится 390 учеников, но за прошлый год из 8-ми выпускников только один поступил в колледж. А при реорганизации они будут выступать в совместных хорах и оркестрах. Это объединит два уровня образования даже подсознательно», – считает Певная.

Если городские власти откажутся создавать филиал, то Торецкий колледж переведут в Бахмут.

До войны получать музыкальное образование в Торецке (тогда еще Дзержинске) ездили многие студенты из Горловки и Енакиево. Сейчас эти города за линией разграничения. Всего на подконтрольной украинской власти Донетчине осталось три таких колледжа – в Бахмуте, Торецке и Мариуполе, а на неподконтрольной стороне – один, в Донецке.

Напомним, вопрос реорганизации Торецкого музыкального колледжа обсуждается с прошлого года.