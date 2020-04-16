В «ДНР» сообщили о 32 случаях заражения коронавирусом

В «ДНР» за сутки диагностировали 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».

«Согласно проведенным исследованиям 16 апреля, выявлено еще 6 случаев заболевания COVID-19», – сказано в сообщении.

Среди инфицированных есть люди, посещавшие хирургическое отделение №2 Донецкой городской больницы №16. В этой связи в отделении проводятся карантинно-профилактические мероприятия. Доступ в лечебное учреждение ограничен. «Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения», – отмечает «минздрав».

С учетом последних данных, в «ДНР» зарегистрировано 32 случая инфицирования, двое пациентов из этого числа выписаны из больницы с полным выздоровлением.

Летальных случаев, связанных с COVID-19, на сегодняшний день не отмечено.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за последние сутки под наблюдение с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 взяли 15 человек.