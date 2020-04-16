Татьяну Черновол посадили под домашний арест

Решением Печерского районного суда бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол избрана мера пресечения – содержание под домашним арестом.

Как сегодня, 16 апреля, в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко, судья Сергей Вовк отклонил ходатайство всех народных депутатов, которые просили взять Черновол на поруки.

Татьяна Черновол будет находиться под домашним арестом до 8 июня.

«Несмотря на то, что у нее маленькие дети и престарелые родители, которыми она занимается, и теперь элементарно не сможет выехать даже в супермаркет или на лечение сломанной в ГБР (Государственное бюро расследований, – ред.) ноги. Решение Вовка только подчеркивает политический подтекст дела и цели мстительных заказчиков – закрыть Тане рот и вообще заблокировать ее, чтобы не лазила по зеленым заборам власти», – написала Геращенко.

Напомним, Татьяну Черновол обвиняют в умышленном убийстве. В частности, Государственное бюро расследований (ГРБ) подозревает причастие Черновол к поджогу офиса «Партии регионов» во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, в результате чего погиб человек. 14 апреля Печерский районный суд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения обвиняемой. Во время заседания у здания суда прошел митинг в поддержку Черновол.