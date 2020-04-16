Мэр рассказал, с какими проблемами из-за карантина столкнулась прифронтовая Попасная

С введением карантина прифронтовая Попасная (Луганская обл.) столкнулась с рядом проблем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 апреля, во время пресс-конференции рассказал Попаснянский городской голова Юрий Онищенко.

Он отметил, что на начальном этапе проблемы были такими же, как и у иных городов. «Это невозможность информировать население города в короткие сроки. Отсутствие четких задач и перед мэрией, и перед населением. Отсутствие четкого алгоритма действий всего населения. Отсутствие средств индивидуальной защиты и средств обработки помещений, дезинфицирующих средств – на сегодня этот вопрос, в принципе, решен, а на начальном этапе проблема была очень острой», – сказал он.

Осложнило ситуацию и «карантинное» закрытие рынков. Мэр пояснил, что Попасная – это небольшой районный город, и потребительские вопросы население в большинстве решает, пользуясь центральным рынком. Поэтому после его закрытия было много недовольства, как от населения, так и от работавших там предпринимателей. «Это большая территория рынка на свежем воздухе. Закрытие рынка привело к тому, что на два супермаркета города легла двойная нагрузка. Было большое скопление населения. В магазины пускали людей группами, а перед магазинами люди общались между собой, что несло угрозу заражения здоровых людей от потенциально больных», – рассказал Онищенко.

Также проблемой стало закрытие промышленных магазинов. «Хотя они у нас никогда не были переполнены [покупателями]», – добавил он.

Онищенко акцентировал и на неготовности населения к получению услуг в электронном формате. «Когда мы перешли на дистанционное обслуживание, люди не знали, как обращаться, как получать услуги. Это и нам урок. Мы должны отрабатывать этот механизм», – сказал мэр.

В Попасной много пенсионеров, но не все из них состоят на учете в территориальном центре социального обслуживания населения, через который оказывается помощь. «Город у нас не молодой. Много населения пенсионного возраста. И мы столкнулись с такой проблемой, что у нас большая группа людей не была охвачена. Сейчас мы пытаемся как-то наладить, где-то найти способы волонтерской и фондовой поддержки. К сожалению, на государственном уровне мы этого не видим. Приходится самим закрывать эти вопросы», – добавил Онищенко.

Бизнес и предприятия в Попасной понесли значительные финансовые потери. «А это сказывается на городском бюджете, который и так, в связи с проведением ООС, дефицитный. Уже сегодня мы чувствуем недостаточность финансовых средств, которые необходимы нам и для выполнения карантинных мероприятий в том числе», – отметил Юрий Онищенко.