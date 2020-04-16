В «ДНР» завели «дело» на врача по подозрению в заражении людей коронавирусом

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области «генеральная прокуратура ДНР» завела «уголовное дело» на врача «республиканского» учреждения здравоохранения по подозрению в несоблюдении санитарных-эпидемиологических правил.

«По результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, проведенной в связи с угрозой распространения в ДНР новой коронавирусной инфекции, генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело в отношении врача одной из республиканских больниц по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 275 УК ДНР (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», – сказано в сообщении «генпрокуратуры ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

В сообщении уточняется, что «дело расследуется по факту нарушения врачом по неосторожности санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заболевание людей». На данный момент «проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и объективное исследование всех обстоятельств правонарушения».

Максимальная «санкция статьи» предполагает наказание в виде штрафа до миллиона рублей (по местному курсу на сегодня, 16 апреля, – 363 тыс. 636 грн) либо лишение свободы на срок до трех лет. Более подробная информация не сообщается.

«Это первое уголовное дело, заведенное в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на представителя системы здравоохранения ДНР», – говорится в сообщении.