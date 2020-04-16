На богослужение приходить нельзя: В МВД напомнили правила посещения храмов на Пасху

При пасхальных богослужениях в самих хамах могут присутствовать только те лица, кто обеспечивают службу, – максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы – максимум по 2 человека. Об этом сегодня, 16 апреля, напомнил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

«Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход – по одному человеку, если большой – по два человека», – сказал Тандит.

Он также отметил, что правоохранители в случае скопления людей возле храмов будут действовать в несколько этапов. «Первый этап – это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов», – отметил Тандит.

Советник министра уточнил, что порядок проведения религиозных праздников был согласован с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. И есть полное понимание ситуации и необходимости соблюдать карантин и среди населения, и среди представителей церквей.

«Надеюсь, что и большие Пасхальные богослужения пройдут в соответствии с законом», – заключил Тандит.

Напомним, МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников: в храмах должно быть не более 10 человек, однако, онлайн трансляция доступна для всех; для проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзин определены несколько возможностей.

Как сообщалось ранее, праздновать Пасху дома и без гостей готовы в этом году большинство украинцев. И только 7% честно признались, что несмотря на рекомендации и запреты все равно пойдут в храм