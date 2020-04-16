Уже пять: В Мариуполе выздоровел еще один заболевший коронавирусом

На данный момент в Мариуполе зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 человек – выздоровели. Об этом сегодня, 16 апреля, в ходе брифинга сообщила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

«Сегодня пришел повторный отрицательный результат пятого пациента. Также первый отрицательный результат получил и шестой пациент. Таким образом, на лечении находится 2 человека, один из них с подтвержденным диагнозом. Также трое пациентов ожидают результаты исследований и пока находятся с подозрением на COVID-19», – сказала она.

Сухова добавила, что обеспечено медицинское наблюдение за 7-ю лицами, контактировавшими с пациентами с подозрением и больными COVID-19, и 20-ю жителями, которые прибыли из-за границы.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 16 апреля в Донецкой области зарегистрированы 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом по Украине по состоянию на утро 16 апреля: заболевших коронавирусом – 4161 человек, из них выздоровели 186 человек, умерли 116.