Возле Красногоровки орудовала группа «черных лесорубов» (Фото)

В лесополосе вблизи Красногоровки (Донецкая обл.) оперативники Марьинского отделения полиции обнаружили группу мужчин, которые незаконно спиливали деревья. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что все фигуранты являются жителями Славянского района, работают по найму у своего земляка, который руководит их действиями относительно вырубки леса.

Установлено, что это не первый «выезд» бригады на преступление. Неделю назад «работодатель» ежедневно утром вывозил на своем автомобиле наемных рабочих в лесополосу, расположенную, как им объяснял, у Селидово. Там они до вчерашнего дня занимались вырубкой зеленых деревьев акации, которые затем перевозили в Мирноград.

После окончания рабочего дня мужчины получали зарплату – 400 –500 грн.

Полицейские изъяли грузовик ЗИЛ, бензопилу и спиленную древесину.

По факту незаконной вырубки леса открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к преступлению, и размер причиненного вреда.