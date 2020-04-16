Избивали и душили: На Донетчине трое полицейских подозреваются в пытках

В Донецкой области трое оперуполномоченных уголовного розыска одного из отделов полиции подозреваются в пытках. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в декабре 2019 года полицейские пытались «выбить» признание в преступлении у подозреваемого. «Правоохранители в течение нескольких часов наносили ему многочисленные удары руками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела. Также полицейские душили потерпевшего с помощью целлофанового пакета и угрожали применением электрошокера. Для преодоления возможного сопротивления со стороны мужчины оперуполномоченные связали его руки и ноги скотчем», – отмечают в Офисе генпрокурора.

С учетом практики Европейского суда по правам человека по ст. 3 Конвенции по правам человека и основных свобод, а также положений национального законодательства такие действия правоохранителей были квалифицированы как пытки.

Троим оперуполномоченным уголовного розыска сообщено о подозрении в совершении пыток по ч. 2 ст. 127 УК Украины («пытки… совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости»).

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В Офисе генпрокурора напоминают, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.