К каждому не придешь: Как в Луганской области полиция контролирует граждан, находящихся на самоизоляции

Более 1 тыс. человек вернулись в Луганскую область из других государств, где они находились на заработках. Во время пересечения границы они добровольно подписывали обязательство, что в течение определенного времени будут находиться на самоизоляции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 апреля, во время пресс-конференции сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, по каждому человеку эти данные есть. В области развернута работа групп оперативных штабов, которые обрабатывают всю информацию, касающуюся лиц, заехавших на территорию области.

Сотрудники полиции ежедневно проводят проверки соблюдения ограничений, связанных с самоизоляцией. «Вы сами понимаете, что это очень большая цифра – более тысячи граждан. И к каждому не придешь и не проверишь, соблюдает ли он строго ограничения, на которые он давал согласие по самоизоляции. Но мы пытаемся с такими гражданами связываться по телефонам. Приходить и чтобы они выглядывали в окно, чтобы можно было действительно убедиться в том, что они соблюдают ограничения», – рассказала Погукай.

Она отметила, что большинство граждан все-таки сознательные и понимают все риски, связанные с нарушением правил самоизоляции и ограничений карантина. «Мы считаем, что наши граждане очень порядочные, добросовестные и большинство из них соблюдают все ограничения, касающиеся карантина и самоизоляции. Практически все граждане используют защитные медицинские маски. В большинстве не нарушают карантинных ограничений», – добавила Погукай.

Также она сообщила, что за все время существующих карантинных ограничений сотрудниками полиции было составлено только 2 протокола, связанных с нарушением самоизоляции. В большинстве случаев правоохранители стараются не наказывать граждан, если они даже что-то нарушили. Пытаются больше разъяснять и информировать об опасности, в случае нарушения карантинных правил.

Начиная с введения карантинных мероприятий, полиция Луганской области переведена на усиленный режим несения службы. Ежедневно на службу заступает больше тысячи правоохранителей – как сотрудники полиции, так и работники Национальной гвардии Украины. Также к охране общественного порядка привлекают бойцов Вооруженных Сил Украины.