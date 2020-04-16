Моряки из Мариуполя застряли в море из-за коронавируса

В Украину, в том числе в Мариуполь (Донецкая обл.) не могут вернуться моряки дальнего плавания. В связи с прекращением авиасообщения не могут смениться экипажи судов. Об этом рассказала жительница Мариуполя Алина, пишет « Сайт города Мариуполя ».

Муж мариупольчанки должен был прийти домой в конце марта, но никак не может смениться. В итоге в море он уже 11-й месяц. «Когда мужа должны были сменить, судно как раз шло на Китай. Но тогда этого не произошло, так как на тот момент там был эпицентр эпидемии. Тогда было решено, что команда сменится в США. Переход до берегов Америки занял 25 дней. Когда судно подошло, правительство Трампа также закрыло въезд на территорию», – пояснила Алина.

«Теперь уже Зеленский объявил карантин, дал на то, чтобы люди вернулись домой, три дня. Но его не смогли поменять, пока не приедет замена. И теперь он застрял в море. Моряков не выпускают с территории Украины, моряков не впускают на территорию Украины», – уточнила Алина.

«Украинских моряков с других судов, о которых я знаю, тех, что смогли приехать домой, сменили на судах филиппинцы, индонезийцы и др. Но добирались эти люди очень сложно, вплоть до того, что часть пути добирались на "кукурузниках" и пешком», – рассказала жительница Мариуполя.