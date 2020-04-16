Цены на уровне прошлого года: Сколько стоят паски в Покровске (Видео)

В Донецкой области идет сезон продаж пасхальных куличей. Цены и ассортимент – разный.

В магазине Покровска, например, самые маленькие паски – весом 140 г, такая выпечка с изюмом стоит 15 грн, сырная паска – 20 грн. «Дальше по ценам идут за 39 грн, 65 грн», – говорит продавец Елена.

Приобрести паски можно и через интернет – цены стартуют от 20 грн.

Городские кафе закрыты на карантин. Но сейчас некоторые из них сконцентрировались на изготовлении пасок, выпечку продают через объявления или по телефонным заказам. «Цены остались, как в прошлом году. 100-грамовая паска – 13 грн, 150-грамовые – 15 грн, а в 250 г – 22 грн. Еще печем куличи с цукатами на вкусном сметанном тесте, они у нас идут по цене 37 грн», – рассказывает директор кафе Наталья Щусь.

Стоимость паски зависит от размера и количества ингредиентов. По словам продавцов, цены на данный вид выпечки в течении недели повышаться не будут.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»