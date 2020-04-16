Домашнее и гендерное насилие: На Луганщине заработала «горячая линия»

В Луганской области возобновила работу «горячая линия» по вопросам предотвращения и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию и дискриминации по признаку пола. Об этом в Facebook сообщила депутат Северодонецкого горсовета Ольга Лишик.

«... на базе Луганского областного центра социально-психологической помощи возобновил работу телефон региональной "горячей линии" по вопросам предотвращения и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию и дискриминации по признаку пола: 066915 72 00 (тарификация звонков согласно тарифу оператора). График работы: понедельник – пятница, 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что номер «горячей линии» доступен для всех жителей Луганской области.