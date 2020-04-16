Борьба с COVID-19 в Европе: Следующие недели будут решающими

Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы. Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге во время пресс-конференции в Twitter, пишет « РБК – Украина ».

По словам Клуге, несмотря на то, что в мире насчитано уже более 2 миллионов больных коронавирусом, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пораженных европейских странах, в частности в Италии, Испании, Германии и Швейцарии. Однако другим странам только предстоит пережить пик заболеваемости. «Следующие несколько недель будут решающими для Европы», – заявил он.

Также Клуге подчеркнул, что не стоит ждать как быстрой победы над коронавирусом, так и быстрого возвращения к привычной жизни. «Не допускайте ошибки. Несмотря на весеннюю погоду мы и в дальнейшем находимся посреди бури», – добавил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 397 случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусная инфекция выявлена у 29 детей и 104 медицинских работников.