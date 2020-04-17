Без автобусов и рассады: Карантин принес проблемы и дачникам Северодонецка (Видео)

В связи с карантином, жители Северодонецка стараются уехать из города. В прежние годы весной многие перебирались на дачи.

Но карантинные ограничения сломали планы на этот сезон многим любителям сада и огорода.

«Вот лук, чеснок пожелтел. Что делать? А карантин – удобрений не купишь», – сетует северодончанка Лидия, приехавшая на дачу.

Пенсионерка уже посадила картошку, раскрыла после зимы виноград. А вот клубника и абрикос – замерзли. Сейчас поднимают настроение только цветы. Новую же рассаду женщина из-за карантина купить не может. «И огурцы ранние сажали, а сейчас не можем. Люди через телефоны ищут, в интернете», – говорит она.

Иные дачники тоже сетуют – саженцы в дефиците. Раньше на площади в Северодонецке два раза в неделю продавали рассаду и небольшие деревца. Сейчас здесь – пусто.

«Конечно, желательно рассаду покупать. Потому что самому пока семена, семечки посадишь, пока их прорастишь… Может, потеплеет, и тогда местные власти разрешат продажу», – комментирует житель Северодонецка.

Ориентированные на товары для сада и огорода магазины работают не все. Но даже если открыты – в продаже только семена. А продавать саженцы или рассаду не могут, так как тем самым нарушат режим влажности в помещении. «Семена мы берем самые дешевые, то, что можно посадить на балконе. Есть и семена зелени, ее еще можно успеть посадить. Очень хорошие у нас семена салатов, шпинатов, они как раз весной людям дадут витамины», – делится продавец Елена.

77-летняя Клавдия несмотря на свой возраст в сезон ходит на дачу ежедневно. Сейчас приобретает для посева семена томатов, а вот от саженцев в этом году пришлось отказаться – так как из-за отсутствия в карантин общественного транспорта привезти их на огород, который у большинства находится за городом, проблематично. «Сейчас пешком хожу. 3 километра – это только в одну сторону. И так каждый день – утром и вечером. А пешком пройду – и я уже "никакая", вечером чуть ли не ползаю», – жалуется женщина.

Большинство дачников – пенсионеры. Сейчас ночи еще холодные, поэтому ночевать за городом не решаются. И многим приходится выбирать – или ходить пешком на огороды, или остаться дальше вообще без урожая.

«Сажаю свой огород. Потому что зимой на свою пенсию я не проживу», – отмечает дачница Валентина.

Берет с собой и внуков. «В квартире целый день сидеть им тяжело. А здесь они гуляют, а я потихоньку работаю», – поясняет Валентина.

А пенсионер Юрий старается посадить побольше картошки, но переживает – как будет дальше с карантином: «Переживаю, вдруг, вообще запретят ходить на дачи. А я вот сейчас все посажу, а без полива оно все умрет».

«Конечно, можно и попозже еще посадить. Но все зависит от того, когда закончится карантин. Если закончится 24 апреля, тогда люди еще успеют. А если в июне… И в июне, конечно, что-то можно посадить, но уже не будет хорошего урожая, потому что у нас на Донбассе жара будет», – добавляет его супруга.

Хотя огородники не унывают: говорят, что на днях погода потеплеет, и на дачах можно будет жить постоянно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»