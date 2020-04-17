На Донетчине в вузе-переселенце печатают защитные маски-экраны на 3D-принтере (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) студенты и преподаватели вуза-переселенца, Донецкого национального технического университета, изготавливают защитные экраны для медработников больниц.

Инициатором стал один из студентов, в работу в технологической мастерской включились и другие студенты. Идея производства защитных щитков-масок появилась благодаря наличию 3D-принтеров.

Решили помочь и выпускники вуза. В частности, один из выпускников в свободное от работы время моделирует защитные щитки.

Процесс производства выглядит следующим образом: под высокой температурой расплавляется пластик, подается на платформу, где задается форма, и на выходе получаются требуемые детали. Затем каркас и пластиковую деталь соединяют – и защитный экран готов.

С материалами помогли меценаты. Маска защищает со всех сторон, легко надевается. Преподаватели отмечают, что такие экраны – удобные: не запотевают, под ними, кроме обычной медицинской маски, можно носить и очки.

Средства защиты бесплатно передадут в больницы региона. А медики могут оставить предварительный заказ на сайте университета.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донбасс»