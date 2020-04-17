Шаг к большему прогрессу: Генсек ООН приветствовал обмен пленными на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе. Соответствующее сообщение 16 апреля распространил представитель Генсека ООН Стефан Дужаррик, передает «УНН».

«Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен заключенными в связи с конфликтом на востоке Украины», – написал представитель Генсека.

Гутерриш надеется, что «эта важная гуманитарная деятельность накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом на пути к достижению большего прогресса, включая постоянное прекращение огня в соответствии с его глобальным призывом, а также будет способствовать дальнейшему разведению сил и предоставлению беспрепятственного гуманитарного доступа через линию соприкосновения».

«Генеральный секретарь настоятельно призывает все соответствующие стороны принять дальнейшие меры в этом духе в рамках продолжающихся мирных усилий "Нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и других субъектов с целью обеспечения прогресса в осуществлении Минских соглашений», – говорится в сообщении.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.