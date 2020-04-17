В «ЛНР» в Луганске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в пресс-службе, авария произошла 15 апреля на ул. Луганской Правды: мужчина 1986 года рождения на легковом автомобиле Daewoo Lanos не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир – мужчина 1984 года рождения – от госпитализации отказался. «По данному факту проводится проверка», – уверяют в «республике».