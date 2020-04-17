За что кормить ребенка: В «ЛНР» жители закрытого Первомайска обсуждают ситуацию

В «ЛНР» на территории Первомайска из-за местного жителя, у которого был выявлен коронавирус, введен «строгий режим самоизоляции».

«Новый заболевший коронавирусной инфекцией – это житель Первомайска, это человек с большим кругом контактов. При проведении эпидемиологического расследования было выяснено, что достаточно много потенциально зараженных (с кем контактировал заболевший)», – заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

По этой причине, как уверяет Пащенко, было принято решение о прекращении транспортного сообщения с Первомайском «на период локализации инфекционного процесса». По ее словам, медики будут выявлять всех контактных лиц и наблюдать за их состоянием в течение 14 дней.

В соцсетях широко обсуждают данную тему. Как рассказывают местные жители, коронавирус подтвердили у главного городского лор-врача, поэтому риску были подвержены десятки пациентов. Сообщается и о том, что коронавирус выявили не только у врача, но и у мужчины, приехавшего из России.

Также люди отмечают, что методы борьбы «властей» с коронавирусом неэффективны и только декларируются.

«А зачем границу закрывать, лучше потом города, магазины. К полумерам приходят, а реальные меры не принимают. Если бы люди пересиживали перед границей, а потом проверенные и здоровые возвращались, то болезнь бы не расползалась. У нас проще ввести масочный режим без введения ЧП, ничего не контролируется, зато в масках все обязаны ходить. Так почему людей, приехавших с заработков, не изолируют?», – спрашивают местные жители.

В соцсетях также пишут о том, что прибывшие из России люди, которые находились там на заработках, не соблюдают режим самоизоляции. «Они же по городу тусят потом. У нас шатаются по магазинам и по городу. Приехали и ходят везде», – возмущаются люди.

Жители Первомайска беспокоятся о том, что не за что будет кормить детей. «А если деньги заканчиваются у людей, кто за это побеспокоится? Вымрем не от вируса, а с голодухи. Неизвестно, когда закончится этот беспредел, а кушать что-то надо, а дети… За какой х**н кормить дитя, если муж не может передать деньги», – отмечают местные жители.

Кроме того, чтобы получить пропуск на выезд из города, нужно обратиться к своему участковому терапевту в поликлинике, затем – в центр выдачи пропусков, также нужно посетить санитарно-эпидемическую станцию и в «МВД ЛНР». При этом подчеркивается, что «важно соблюдать все требования строгой самоизоляции».

Такой установленный порядок критикуют жители Первомайска. «Вы, умники, в адеквате вообще? Вы что творите? Гоняете людей по рассадникам болячек! Пока все сделает, по всем инстанциям заверит – и заразится», – делятся возмущениями люди.

Напомним, что в «ЛНР» с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.

Также сообщалось, что в «ЛНР» ввели на территории Первомайска «строгий режим самоизоляции».