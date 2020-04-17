Резников назвал возможные сроки следующего обмена пленными на Донбассе

Следующий обмен пленными на Донбассе может пройти через месяц-полтора. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК – Украина».

По его словам, будущий обмен, скорее всего, тоже пройдет с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

«При правильно построенной работе, по моему субъективному мнению, через месяц-полтора можно проводить следующий обмен. Технологии отработаны, так что сейчас это вопрос политической воли всех участников», – отметил Резников.

Вице-премьер также сообщил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе назначено на среду, 22 апреля.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля были освобождены 20 украинских граждан, которых удерживали на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.