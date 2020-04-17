Непогода: На Луганщине 8 населенных пунктов остались без света

В Луганской области из-за ухудшения погоды обесточены 8 населенных пунктов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что всего в Украине обесточены 155 населенных пунктов.

«В течение 16 апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская – 62, Житомирская – 53, Киевская – 26, Луганская – 8 и Сумская – 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», – сказано в сообщении ГСЧС.