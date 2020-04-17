В Луганске маршрутка столкнулась с грузовиком: Есть пострадавшая

В «ЛНР» в Луганске произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в пресс-службе, авария произошла 14 апреля на одной из улиц Луганска. Мужчина 1971 года рождения, водитель маршрутного такси «Рута-25», не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением водителя 1972 года рождения.

В результате ДТП в стоматологическое отделение городской больницы доставлена женщина 1997 года рождения. Маршрутное такси помещено на стоянку временного содержания транспортных средств. «Проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».