В Командовании Объединенных сил обратились к гражданам в районе ООС

Командование Объединенных сил обратилось к гражданам, которые находятся в районе проведения операции ОС. Обращение сегодня, 17 апреля, опубликовала пресс-служба штаба ООС.

Как отметили в Командовании Объединенных сил, впереди – светлый праздник, Воскресение Господне, одно из важнейших событий в жизни христиан.

«В этом году Пасха приходится на тяжелый период для нашей страны. Мы вынуждены не только противостоять вооруженной агрессии Российской Федерации, но и бороться с распространением эпидемии коронавируса. В связи с этим, командование Объединенных сил призывает всех верующих оставаться на праздники дома, участвовать в литургии через онлайн-трансляции и не нарушать требования ограничительных карантинных мероприятий», – говорится в обращении.

Также в Объединенных силах напомнили, что именно с целью противодействия распространению COVID-19 с 22 марта временно прекратился пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Также с 28 марта было введено ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

«Объединенные силы прилагают все усилия для защиты мирной жизни гражданского населения. Поэтому многие украинские воины проведут Пасху в окопах на передовой… При этом военнослужащие в районе операции полностью готовы не только к любым провокациям со стороны противника, но и к угрозам, вызванным распространением коронавирусной инфекции в Украине», – отметили в Командовании Объединенных сил.

Напомним, что праздничные пасхальные литургии жители Донбасса смогут посмотреть по телевидению или в интернете, богослужения будут организованы в режиме видеотрансляций.

Также сообщалось, что в Донецкой области на этой неделе священники Православной церкви Украины (ПЦУ) начали освящать паски, чтобы люди на Пасху соблюдали карантинные меры.