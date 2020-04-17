Несмотря на запрет: Скандальный супермаркет в Мариуполе возобновил работу (Фото)

Супермаркет в Мариуполе, на открытие которого 16 апреля собралась многочисленная толпа горожан, возобновил свою работу после отъезда полиции, передает «Сайт города Мариуполя».

Через час после скандального открытия магазина в Центральном районе города на место прибыли представители горсовета с полицией. В результате магазин закрыли, а правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил карантина.

Однако вечером того же дня супермаркет работал в обычном режиме. На входе играла музыка, происходил розыгрыш призов, но толпы у входа больше не было.

«В помещении супермаркета не выдерживается дистанция возле мясного и овощного отделов. Кроме того, в супермаркете работает отдел кулинарии, что запрещено постановлением Кабинета министров Украины», – отмечает корреспондент сайта.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в условиях карантина 16 апреля открылся новый супермаркет. Местные жители толпой хлынули в магазин. Позже стало известно, что скандальный супермаркет закрыли. Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 3-х лет лишения свободы.