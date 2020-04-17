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На Луганщине пиротехники за сутки обезвредили 22 артснаряда и 12 мин

17.04.20 09:37
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

В Попаснянском районе Луганщины за минувшие сутки, 16 апреля, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 36 взрывоопасных предметов, среди которых 22 артснаряда и 12 минометных мин. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

За прошедшие сутки, 16 апреля, пиротехническими расчетами ГУ ДСНС Украины в Луганской области проверено 8,5 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 22 артиллерийских снаряда, 12 минометных мин и 2 гранаты. Работы проводились в Попаснянском районе.

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