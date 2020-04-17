На Луганщине пиротехники за сутки обезвредили 22 артснаряда и 12 мин

В Попаснянском районе Луганщины за минувшие сутки, 16 апреля, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 36 взрывоопасных предметов, среди которых 22 артснаряда и 12 минометных мин. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

За прошедшие сутки, 16 апреля, пиротехническими расчетами ГУ ДСНС Украины в Луганской области проверено 8,5 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 22 артиллерийских снаряда, 12 минометных мин и 2 гранаты. Работы проводились в Попаснянском районе.