В Славянске на пасхальные выходные полностью остановят общественный транспорт

В Славянске (Донецкая обл.) в ближайшие выходные не будет работать общественный транспорт. Такое решение 16 апреля приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТБЧС), передают «Донецкие новости».

«С 16:00 18 апреля до 5:00 20 апреля 2020 года полностью прекратить работу всего общественного транспорта города», – говорится в протоколе заседания комиссии, опубликованном на сайте горсовета.

Славянскому отделу полиции ГУ НП Украины в Донецкой области совместно с батальоном патрульной полиции по обслуживанию Краматорска и Славянска поручается усилить работу во время пасхальных праздников.

Также городская комиссия по ТБЧС решила закрыть все продовольственные и непродовольственные рынки Славянска до завершения карантина.