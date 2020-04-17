Сводка из зоны ООС за 16 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксирован 1 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов.

Сегодня, 17 апреля, НВФ огневой активности не проявляли.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки трижды нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы западной и северной окраин Донецка, в частности поселок шахты "Трудовская" и село Веселое, а также Ясиноватая. При обстрелах применялись зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрела повреждено остекление моторно-вагонного депо в Ясиноватой».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент публикации материала не обнародовали.