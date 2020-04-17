Новый антирекорд: В Украине за сутки выявлен 501 случай COVID-19

За последние сутки в Украине методом ПЦР* подтвержден 501 новый случай заболевания COVID-19, из них 31 ребенок и 91 медработник. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Это новый антирекорд по случаям заболевания за сутки», – отметил министр.

Он рассказал, что за сутки госпитализированы 156 человек с коронавирусной инфекцией, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, умерли 9 пациентов. Было проведено 4730 тестов на COVID-19.

В целом в Украине за весь период эпидемии лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели 246 человек, из них 12 детей и 42 медработника. Летальных случаев – 125.

Глава Минздрава отметил, что среди регионов, где больше всего зарегистрировано заболевших COVID-19, лидируют: Черновицкая область – 759 человек, Киев – 705 человек, Ивано-Франковская область – 427 человек.

«Мы все видим рост количества заболевших, я в который раз обращаюсь к украинцам: давайте в этом году отпразднуем Пасху дома. Власть сделала все, чтобы онлайн-трансляции всех богослужений проходили по всем центральным телевизионным каналам, это очень важно сегодня для нас», – подчеркнул Степанов.

По данным Минздрава на 17 апреля, в Донецкой области не выявлены новые случаи COVID-19 за минувшие сутки, всего с начала эпидемии в регионе подтверждены 12 случаев. В Луганской области число заболевших возросло: зарегистрированы 5 новых случаев COVID-19 за сутки, и теперь общее количество составляет 9.

*Сокращения: ПЦР – метод полимеразной цепной реакции.