В «ЛНР» решили называть Луганск «Ворошиловградом»

В «ЛНР» решили использовать наименование «город Ворошиловград» в отношении Луганска. Соответствующий «указ», опубликованный на местных интернет-ресурсах, подписал «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

«Подписал указ "об использовании наименования "город Ворошиловград". С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска», – заявил Пасечник.

В тексте «документа» указано, что наименование «город Ворошиловград» будет использоваться наряду с наименованием «город Луганск» в праздничные даты – 9 Мая (День Победы), 14 февраля (День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков), а также 22 июня (День памяти и скорби).

«Установить в качестве символа города Луганска наименование "город Ворошиловград", используемое наряду с наименованием "город Луганск" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории ЛНР и города Луганска», – говорится в «указе».

Также сообщается, что «минсвязи» должно «организовать информационные кампании в поддержку исторического наименования».