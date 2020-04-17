В ВСУ зафиксирован новый случай коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирован еще один случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 7:00 сегодня, 17 апреля, в ВСУ зарегистрированы 29 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 24 человека.

За сутки подтвержден 1 новый случай заболевания.

«Военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13.04.2020 проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16.04.2020 в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное», – рассказали в пресс-службе.