США увеличили помощь Украине для противодействия коронавирусу

США увеличили помощь Украине для противодействия COVID-19. Средства выделят через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.

«Соединенные Штаты расширили помощь Украине до 9,1 млн долл. в противодействии пандемии COVID-19. Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

«Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей», – добавили в посольстве.