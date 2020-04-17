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США увеличили помощь Украине для противодействия коронавирусу

17.04.20 10:58
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

США увеличили помощь Украине для противодействия COVID-19. Средства выделят через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.

«Соединенные Штаты расширили помощь Украине до 9,1 млн долл. в противодействии пандемии COVID-19. Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

«Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей», – добавили в посольстве.

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