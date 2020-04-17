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В «ДНР» с подозрением на COVID-19 госпитализировали еще 12 человек

17.04.20 12:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» подтверждены 32 случая заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяли 14 человек, 12 из них госпитализированы. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 9:00 17 апреля в ДНР зарегистрированы 32 случая инфекции COVID-19. Летальных случаев нет, 2 человека выздоровели», – уверяют в «ДНР».

«За последние сутки взяты под наблюдение 14 человек, 12 госпитализированы, 2 самоизолированы. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 251 человек, 8535 человек находятся на самоизоляции. Всего под наблюдением – 8786 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 58 человек», – добавляют в «республике».

Напомним, в «ДНР» завели «дело» на врача по подозрению в заражении людей коронавирусом.

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