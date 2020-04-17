Медиков начнут регулярно тестировать на коронавирус, – Минздрав

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди медицинского персонала министерство здравоохранения Украины планирует ввести регулярное тестирование медработников. Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что алгоритм тестирования медицинских работников в данное время не отличается от алгоритма тестирования всех остальных граждан. То есть при появлении соответствующих симптомов заболевания коронавирусом – это повышение температуры, и сухой кашель, другие симптомы – сразу делается тест на COVID-19.

«Но в связи со значительным увеличением количества заболевших медицинских работников, сейчас мы рассматриваем возможность проведения тестирований 1 раз в 5 дней всем медработникам, которые контактируют с больными COVID-19», – рассказал Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что с 9 апреля в алгоритм тестирования на коронавирус включены все больные пневмонией.

«В целом за это время было проведено 2506 тестирований больных пневмонией, и все эти случаи включены в общую статистику», – добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на 17 апреля, в Украине лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели 246 человек, из них 12 детей и 42 медработника. Летальных случаев – 125.