УВКБ ООН направило 122 тонны гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

В КПВВ «Новотроицкое» пограничники оформили 122 тонны гуманитарной помощи для жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Сообщается, что 8 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев проследовали по маршруту Киев – Донецк через КПВВ «Новотроицкое». Военнослужащие Донецкого погранотряда осуществили их оформление и пропуск.

«Грузовиками доставлены на временно оккупированную территорию Украины продуктовые наборы весом 122 тонны. Пограничники из состава Объединенных сил содействуют деятельности международных организаций, осуществляющих помощь жителям временно оккупированной территории Украины, которые сейчас находятся в затруднительном финансовом положении», – отметили в пресс-службе.