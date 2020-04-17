На Луганщине подтверждены 5 новых случаев COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 5 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По данным Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, из числа новых выявленных больных с коронавирусом 4 человека являются родственниками одного из больных, чей диагноз COVID-19 подтвердился ранее. Этих пациентов госпитализируют.

«Еще один человек находился на самоизоляции после возвращения из-за границы, а затем обратился к врачам с симптомами. Сейчас он госпитализирован в инфекционное отделение», – говорится в сообщении.

Всего в настоящее время на Луганщине 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Украины на 17 апреля, в стране 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай заболевания.