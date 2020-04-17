Пасха в ООС: Военным передали 3 тысячи освященных куличей

Для военных, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил, передали 3 тыс. освященных пасхальных куличей. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает «Укринформ».

«Накануне светлого Христова Воскресения каждая семья готовится к празднику, и все мы сегодня хорошо осознаем, что это возможно только благодаря нашим защитникам, которые выполняют боевые задачи и которые не пускают войну в наши дома. Командование Объединенных сил вместе с Православной церковью Украины и волонтерами сделали все, чтобы наши ребята, которые сейчас далеко от родных, почувствовали себя частью большой семьи. На передовую нашим защитникам уже передали 3 тыс. освященных куличей, чтобы наши военные почувствовали обычную человеческую радость. Я знаю, что эти паски выпекались с большой любовью и от чистого сердца, чтобы ребята хоть немного отвлеклись от войны и вспомнили про мир и добро», – рассказал Наев.

По его словам, освящение куличей состоялось накануне в Соборе Преображения Господня в Киеве.

Кроме того, Сергей Наев сообщил, что не остались без внимания и те военные, которые несут службу в пунктах постоянной дислокации на мирной территории Украины. Также почти 200 пасхальных куличей от Переяславской и Вишневской епархии передали семьям офицеров и служащих Командования Объединенных сил ВСУ.