В России решили давать паспорта РФ жителям неподконтрольного Донбасса бесплатно

Госдума Российской Федерации сегодня, 17 апреля, приняла в первом чтении и в целом законопроект, который при получении российского гражданства освобождает от госпошлины жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Как отмечается на сайте, принят закон, освобождающий от уплаты государственной пошлины при получении российского гражданства украинцев, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Размер пошлины составляет 3,5 тыс. руб. (1 277 грн по курсу Центробанка РФ на 17.04.2020).

В тексте опубликованного документа говорится, что пошлину не будут взимать «за прием в гражданство Российской Федерации лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183».

Ранее сообщалось, что в «Л-ДНР» Россия планирует бесплатно раздавать паспорта РФ.

Напомним, в «ДНР» запретили поездки за российскими паспортами. Подобный запрет ввели и в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, россияне возмущены выдачей паспортов жителям неподконтрольного Донбасса во время карантина. Также, в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.), несмотря на карантин, люди собираются в очереди, чтобы получить талон в «миграционную службу».