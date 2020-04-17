«Адра Украина» запускает социальные автобусы для жителей прифронтовых поселков и медработников

Благотворительный фонд ADRA Ukraine («Адра Украина») возобновляет работу социального транспорта в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба фонда.

Совместно с Министерством иностранных дел Германии и представителями местной власти в Донецкой и Луганской областях сотрудники фонда обновили расписание перевозок.

Также были разработаны правила, которые сделают перевозки безопасными для пассажиров и водителей:

в автобусе одновременно могут находиться не более 8 человек, учитывая водителя;

в салоне автобуса пассажиры должны находиться в масках и перчатках (перевозчики обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Каждый пассажир бесплатно получает 2 маски и 1 пару перчаток для поездки);

услугами бесплатного транспорта не могу воспользоваться люди, имеющие симптомы респираторного заболевания.

Сообщается, что возобновили свою работу 7 маршрутов: 5 для перевозки жителей из изолированных поселков и 2 маршрута для перевозки медицинских работников.