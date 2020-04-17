Долги украинцев за коммунальные услуги растут (Видео)

Пандемия коронавируса заставила сидеть дома миллионы людей. Потреблять они стали больше, а вот платить – меньше. Долги перед коммунальщиками набежали немалые. Речь идет о миллиардах гривен, без которых не смогут работать тепловики, энергетики, дворники. А еще – сотрудники водоканалов. Они сдались первыми – в Ивано-Франковске массово увольняются. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Любовь Фурмак коммунальные услуги оплачивает даже на карантине.

«Холодная вода, содержание дома, домофон, Киевгаз, свет и Киевтеплоэнерго. Абсолютно все у меня оплачено», – говорит женщина.

Платит, потому что знает – даром ничего не бывает. Но все равно может остаться в холоде, темноте и с сухими кранами. Ведь многие перестали платить за коммуналку.

«По Украине за различные коммунальные услуги и энергетические услуги платежная дисциплина упала до 30%», – говорит председатель ОО «Энергетический омбудсмен» Александр Трохимец.

Из-за карантина у кого-то нет работы и денег. И выходить из дома не стоит. Платить онлайн умеют не все. Еще и чиновники всех запутали.

«Они заявили, что за неуплату коммунальных услуг собственники квартир не будут оштрафованы, у них не будут забирать субсидии. То есть, они могут спокойно не платить», – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

В марте за коммунальные услуги потребители не доплатили более 32 млрд грн. В апреле долгов будет еще больше, говорят эксперты.

В Ивано-Франковске массово увольняются сотрудники водоканала. Потому что недополучают зарплату.

«У меня семья – 5 человек, жена не работает. За этот месяц я уже недополучил 2 тыс. зарплаты. А сейчас вообще сказали, что нет ничего», – рассказывает слесарь аварийно-восстановительных работ КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» Василий Павлов.

Горожане задолжали за воду. Работникам платить нечем – отправляют в отпуск за свой счет.

«Упала оплата на 25%. Сейчас у нас за апрель, мы даже не надеемся, что эта оплата будет более 50%. Мы просто идем к тому, что не будет средств не только выплатить зарплату, а закупить реагенты для очистки воды, выезда аварийной бригады, заправить технику... Мы просто идем к тому моменту, что мы остановимся», – комментирует ситуацию пресс-секретарь КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» Владимир Шпег.

А в Полтаве тепловики работают в долг – ждут от горожан почти 20 млн грн. Летом город рискует остаться без горячей воды, а зимой – без отопления.

«Из-за нехватки средств, которые мы недополучили от наших потребителей, мы не сможем рассчитаться за энергоносители – это электроэнергия и газ. Это может в свою очередь привести вообще к остановке производственных мощностей», – говорит пресс-секретарь Полтавского областного коммунального производственного предприятия теплового хозяйства «Полтаватеплоэнерго» Александр Цыганок.

Обычный день столичных энергетиков. «Раскапываем данную кабельную линию, которая повредилась, для того чтобы иметь возможность выполнить аварийный ремонт», – рассказывает мастер бригады по ремонту и монтажу кабельных линий ЧАО ДТЭК Киевские электросети Дмитрий Веденяпин.

За свет люди тоже не платят. Купить материалы для ремонта не за что.

«Мы можем работать, например раскапывать ямы, но выполнять ремонтные работы на самой кабельной линии, это надо иметь специальные материалы, а их будет не за что купить», – говорит Дмитрий.

Чем больше долгов – тем труднее коммунальщикам. Пени нам не начислят, субсидии не отберут, но за потребленное – рассчитаться придется.

«Все равно придется платить не сейчас так позже», – говорит Любовь Фурмак.

Главное, чтобы газовщики, сотрудники водоканалов, энергетики дотянули. Потому что если многомиллиардные долги будут расти – страна рискует остаться без коммунальных удобств.