Карантинная Пасха: В Краматорске остановят транспорт, в Покровске закрывают рынки

В городах Донетчины в период пасхальных праздников усиливают меры карантина. В Краматорске не будет работать общественный транспорт, а в Покровске с субботы, 18 апреля, и до завершения карантина закрывают все рынки, передают «Донецкие новости».

В Краматорске городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на заседании сегодня, 17 апреля, решил на пасхальные выходные дни приостановить работу общественного транспорта.

«С 10:00 18 апреля до 5:00 21 апреля штабом решено временно приостановить на территории города Краматорска работу всего общественного транспорта», – сообщает пресс-служба горсовета.

Кроме того, в городе проведут дополнительную дезинфекционную обработку мест возможного скопления людей и усилят мониторинг качества питьевой воды.

Горрдские власти Краматорска просят жителей воздержаться на пасхальные праздники от посещения храмов и максимально придерживаться введенных в городе противоэпидемических мероприятий.

Также краматорчанам рекомендуют на время карантина не покупать через Интернет и не употреблять продукты, не прошедшие санитарно-эпидемиологический контроль.

В Покровске городской совет вводит запрет на работу рынков в период карантина. Об этом в Facebook сообщила и.о. городского головы Ирина Сущенко.

«Поэтому с субботы 18 апреля в городах Покровск и Родинское прекращают работу все рынки», – написала Сущенко.

Также городская власть Покровска провела встречу с руководителями крупных сетевых магазинов. Особое внимание было уделено необходимости строго соблюдать санитарные нормы, контролировать количество покупателей в помещениях и не допускать скопления людей перед входами, учитывая ситуацию, которая произошла 16 апреля при открытии супермаркета в Мариуполе.

Как сообщалось ранее, в Славянске на пасхальные выходные полностью остановят общественный транспорт.