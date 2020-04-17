Покурили: В Украинске при пожаре в частном доме погибли 2 человека

В Украинске (Донецкая область) 2 человека погибли при пожаре в частном жилом доме. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщение о пожаре на ул. Лизы Чайкиной в Украинске поступило в Службу спасения сегодня в 4:39 утра.

Пожар вспыхнул в частном жилом доме, на место немедленно выехала команда спасателей в составе 11 человек личного состава и 3 единиц техники.

Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела двух погибших людей.

«Вероятной причиной пожара спасатели стала неосторожность при курении», – отмечается в сообщении.