России давно пора прекратить бессмысленную военную агрессию, – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию, как государство-оккупанта, обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно неподконтрольных украинским властям территорий Украины в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Радио свобода».

«Мы ждем реакции. Но нам нужна реакция не в форме заявлений в ответ. Ею должны быть простые шаги, которые России вполне по силам осуществить. Дать доступ врачам к населению временно оккупированных территорий. Чтобы они могли проводить квалифицированное медицинское обследование и лечение. Дать доступ незаконно заключенным гражданам Украины к надлежащему медицинскому обеспечению», – сказал министр.

Кулеба напомнил, что Россия, как государство-оккупант, согласно нормам международного права, несет ответственность за происходящее на временно оккупированных ею территориях.

«Причем это касается не только тюрем на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, но и наших политзаключенных в тюрьмах на территории РФ. Предоставить, наконец, беспрепятственный и безопасный доступ представителям международных мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста. Обеспечить предоставление гуманитарной помощи», – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, территории, где царит беззаконие, во времена пандемии могут превратиться в бомбу замедленного действия.

«В целом это все в очередной раз обнажает простую суть: России уже давно пора наконец прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели», – сказал министр.