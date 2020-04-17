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В Славянске шквальный ветер вырывал деревья (Фото)

17.04.20 15:12
Пресс-служба Славянского городского совета
Пресс-служба Славянского городского совета

В Славянске сильный ветер валил деревья. Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Как рассказали в пресс-службе, 16 апреля осложнились погодные условия. Сильные порывы ветра в городе начались с 16:00.

Вечером и ночью в результате шквалистых порывов ветра произошли аварийные ситуации более чем на 30 городских улицах. На нескольких улицах падали деревья, произошли обрывы кабелей сетей электроснабжения.

В том числе повреждения нанесены хвойным насаждениям на бульваре Пушкина. Коммунальным предприятием «Благоустройство» начаты работы по восстановлению насаждений.

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