В Славянске шквальный ветер вырывал деревья (Фото)

В Славянске сильный ветер валил деревья. Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Как рассказали в пресс-службе, 16 апреля осложнились погодные условия. Сильные порывы ветра в городе начались с 16:00.

Вечером и ночью в результате шквалистых порывов ветра произошли аварийные ситуации более чем на 30 городских улицах. На нескольких улицах падали деревья, произошли обрывы кабелей сетей электроснабжения.

В том числе повреждения нанесены хвойным насаждениям на бульваре Пушкина. Коммунальным предприятием «Благоустройство» начаты работы по восстановлению насаждений.