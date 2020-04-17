Подрыв работы ТКГ: В Германии выступили против прямых переговоров Украины с «Л-ДНР»

В Бундестаге Германии выступили с заявлением о том, что попытки прямых переговоров Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей подрывают усилия Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, передает «УНН».

С соответствующим заявлением выступил заместитель главы фракции «ХДС/ХСС» в Бундестаге Йоханн Давид Вадефул.

«Парламентская группа "ХДС/ХСС" приветствует обмен пленными между украинскими правительственными войсками и сепаратистами, как важный гуманитарный жест, который особенно важен во времена пандемии коронавируса. Это также небольшой шаг к реализации договоренностей нормандской встречи, которая состоялась в Париже 9 декабря прошлого года. Однако вызывает сожаление тот факт, что в деле осуществления "парижских соглашений" не было достигнуто никакого реального прогресса», – отмечается в заявлении.

Во фракции выразили надежду, что обмен заключенными окажет положительное влияние в этом отношении.

«Однако следует избегать шагов, которые только усложняют процесс. Это может привести к подрыву работы Трехсторонней контактной группы, в составе Украины, России и ОБСЕ, путем установления прямых переговоров между сепаратистами и Украины. Такой ошибочный шаг был намечен в середине марта», – подчеркнул Вадефул.

Также, по словам Вадефула, это включает в себя ключевой вопрос о том, как запланированные местные выборы на Донбассе могут быть проведены безопасно, справедливо и свободно, путем реализации «формулы Штайнмайера».

«Необходимым условием для этого должно быть то, что граница с Россией контролируется Украиной. Потому что как можно провести свободные и честные выборы, если военная техника и солдаты могут беспрепятственно въезжать в восточную Украину в любое время для России? Теперь вопрос должен решаться быстро. Прежде всего, от России зависит, наконец, чтобы показать своим конструктивным действиями, что она действительно хочет выполнить "минские соглашения" вообще», – сказано в заявлении.