Большинство украинцев придерживаются карантинных мероприятий, – опрос

99% украинцев придерживаются карантинных мероприятий. В частности, часто моют руки (89%), надевают маски (88%), снижают число своих социальных контактов (84%), без надобности не выходят из дома (86%) и не пользуются общественным транспортом (83%). Таковы данные второй части первой волны исследования «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которое проводилось 12 апреля.

Большинство (94%) украинцев утверждает, что ограничили свои выходы из дома в связи с карантином. Выше доля тех, кто так утверждает среди женщин, чем среди мужчин, а также среди жителей Киева. При этом, почти половина опрошенных все равно выходят из дома каждый день.

Основной причиной выхода из дома является поход в магазин за продуктами (82%), кроме того, более трети опрошенных (37%) выходят из дома, так как ходят на работу, около трети (27%) – ходят в аптеку. Среди мужчин выше доля тех, кто ходит на работу, чем среди женщин (46% и 30% соответственно).

*Исследование проведено на базе платформы для онлайн-опросов Gradus, 12 апреля, методом самозаполнения. Объем выборки – 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

«Градус здоровья Украины. Обратная связь» – это совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Онлайн-анкетирование проводится в приложении «Gradus: социология в смартфоне». Основная цель проекта – получать объективную информацию из первых уст, поэтому организаторы призывают устанавливать приложение на мобильный телефон и проходить регулярные опросы.