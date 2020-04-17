В «ДНР» заявили, что не будут проводить парад к 9 Мая

В «ДНР» не будут проводить парад к 9 Мая, ко Дню Победы – праздничные мероприятия перенесены «до стабилизации эпидситуации». Об этом сегодня, 17 апреля, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия великой Победы. Как только обстановка стабилизируется, военный парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся. Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках года великой Победы», – заявил Пушилин.

Он добавил, что в связи с действием в «ДНР» режима повышенной готовности «будут внесены коррективы и в планы празднования годовщины образования республики; в частности, 11 мая – в день республики – массовые мероприятия проводиться не будут».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» Пушилин хочет провести 9 мая парад «несмотря ни на что».

Напомним, в «ДНР» подтверждены 32 случая заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяли 14 человек, 12 из них госпитализированы.