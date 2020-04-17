На Луганщине двух полицейских подозревают в незаконном завладении авто

На Луганщине двух правоохранителей подозревают в незаконном завладении автомобилем. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении двум начальникам секторов Кременского отдела полиции ГУ Нацполиции в Луганской области. Правоохранители подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что в января 2020 года местный житель вечером на своем автомобиле ЗАЗ-110307 врезался в газовую опору и чувствуя себя неважно, вернулся домой, оставив авто на месте ДТП, о чем стало известно подозреваемым. В тот же вечер правоохранители решили завладеть брошенным автомобилем и обратились за помощью к знакомому – владельцу крана-манипулятора, который не знал о преступном намерении. Утром следующего дня полицейские похитили транспортное средство потерпевшего», – сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.